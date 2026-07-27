Водитель такси спас 19-летнюю жительницу Дзержинска от повторного мошенничества

Стражи порядка выяснили, что 19-летняя жительница Дзержинска уже неделю находится под влиянием аферистов. Ранее она взяла из дома накопления родственника в размере 1 380 000 рублей и передала их в рюкзаке неизвестной женщине. Второй раз ее уговорили отправить деньги в Москву. Она обналичила свой счет, купила бытовую технику и положила внутрь крупную сумму. Бдительный таксист помог уберечь 822 000 рублей от злоумышленников.