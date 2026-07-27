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Водитель такси спас 19-летнюю жительницу Дзержинска от повторного мошенничества

Ранее девушка отдала аферистам 1 380 000 рублей.

Источник: Живем в Нижнем

19-летняя жительница Дзержинска сохранила часть своих сбережений благодаря бдительному таксисту. Девушку повторно попытались обмануть телефонные мошенники, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Таксист получил заказ на курьерскую доставку вещей в Москву. С отправительницей — молодой девушкой — он встретился у торгового центра и получил от нее коробки якобы с кухонной техникой.

В ходе общения бдительный шофер обратил внимание на взволнованность клиентки: она постоянно была на связи с телефонным собеседником. Девушка согласилась показать водителю содержимое коробок: действительно, в них были упакованы чайник и фритюрница.

По дороге в пункт назначения таксист решил еще раз перепроверить вещи, которые ему предстояло доставить в Москву. Тогда-то он и нашел спрятанные в бытовой технике 822 000 рублей.

Мужчина отказался от заказа и вернулся к клиентке, убедив ее поехать в столицу вместе с ним. Но вместо Москвы он отвез девушку в отделение полиции.

Стражи порядка выяснили, что 19-летняя жительница Дзержинска уже неделю находится под влиянием аферистов. Ранее она взяла из дома накопления родственника в размере 1 380 000 рублей и передала их в рюкзаке неизвестной женщине. Второй раз ее уговорили отправить деньги в Москву. Она обналичила свой счет, купила бытовую технику и положила внутрь крупную сумму. Бдительный таксист помог уберечь 822 000 рублей от злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что лжесотрудник Росфинмониторинга выманил у жительницы Ворсмы 5 млн рублей.