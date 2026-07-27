В Волгоградской области завели дело на директора фирмы из-за долгов по зарплате

Прокуратура провела проверку после жалобы одного из работников. Выяснилось, что руководитель компании с января по март 2026 года не платил зарплату этому сотруднику, задолжав более 155 тысяч рублей. При этом деньги у фирмы были, но директор тратил их на хозяйственные нужды. Дальнейшая проверка показала, что общая сумма долга перед 39 работниками превысила 2,7 миллиона рублей.