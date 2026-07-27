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В Волгоградской области завели дело на директора фирмы из-за долгов по зарплате

Прокуратура Городищенского района выявила задолженность в 2,7 млн рублей перед 39 сотрудниками.

Источник: Комсомольская правда

В Городищенском районе Волгоградской области возбудили уголовное дело против директора строительной фирмы ООО «КЖИ». Причина — крупная невыплата зарплаты сотрудникам, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

Прокуратура провела проверку после жалобы одного из работников. Выяснилось, что руководитель компании с января по март 2026 года не платил зарплату этому сотруднику, задолжав более 155 тысяч рублей. При этом деньги у фирмы были, но директор тратил их на хозяйственные нужды. Дальнейшая проверка показала, что общая сумма долга перед 39 работниками превысила 2,7 миллиона рублей.

Часть долга — 2,2 миллиона рублей — уже погасили. Ведомство продолжает контролировать выплату оставшихся денег, чтобы все сотрудники получили заработанное. Также в суд направили иски о взыскании задолженности.