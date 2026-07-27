Июль в Хабаровском крае простится ливнями и грозами

Штормовое предупреждение объявлено в Хабаровском крае: на территории некоторых районов произойдет значительное ухудшение погодных условий из-за влияния активных атмосферных фронтов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в основном непогода разыграется на юге и в центральной части региона. Синоптики прогнозируют сильные дожди, сильные ливни, грозы.
— Завтра, 28 июля, в основном будет без существенных осадков, местами к вечеру могут начаться кратковременные дожди. Основная непогода прогнозируется 29 июля, сохранятся осадки и в ночь на 30 июля, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
В основном осадки будут сильными, то есть около 20 — 40 мм за 12 и менее часов, местами синоптики прогнозируют очень сильные дожди — это уже от 50 мм, и сильные ливни, то есть 30 мм, но уже за час.
Затем 31 числа будет передышка от дождей, а с 1 августа — очередные дожди, связанные на этот раз с приходом нового циклона с запада.
И ведь несмотря на то, что период без особых осадков закончится предстоящем ненастьем, стабильное тепло на этой неделе еще сохранится.
— На этой неделе будет преобладать ночная температура до +15..+20 °C, с холодными местами на севере края и Охотском побережье до +7..+12 °C. Днем воздух прогреется до +25…+30 °C, при осадках ожидается +22…+27 °C. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, — отметила синоптик.
В Хабаровске кратковременный дождь начнется вечером 28 июля. Основные осадки ожидаются на сутки с 29 июля. Возможен и другой сценарий, при котором сильный дождь прольется в ночные часы. В любом случае распогодится уже только к 31 числу, но ненадолго, так как 1 и 2 августа вновь пройдут дожди.
На этой неделе будет дуть восточный, северо-восточный ветер, 7−12 м/с. Ночные показатели достигнут +18…+20°C, а днем ожидается около +27…+28°C и +25°C при осадках.