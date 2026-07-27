Нижегородцы присоединились к марафону 80 добрых дел в честь юбилея Жириновского

В честь юбилея Основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, в России стартовал марафон «80 добрых дел». К акции присоединились и нижегородцы. В частности, активисты движения «Блок Жириновского» скосили траву на территории детской площадки в посёлке Черепичном около дома № 10. Об этом они рассказали в социальных сетях.