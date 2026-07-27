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Нижегородцы присоединились к марафону 80 добрых дел в честь юбилея Жириновского

В рамках акции участники намерены помочь самым разным людям по всей России.

Источник: Комсомольская правда

В честь юбилея Основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, в России стартовал марафон «80 добрых дел». К акции присоединились и нижегородцы. В частности, активисты движения «Блок Жириновского» скосили траву на территории детской площадки в посёлке Черепичном около дома № 10. Об этом они рассказали в социальных сетях.

— Владимир Жириновский продолжается в нас, — уверен руководитель «Блока Жириновского» в Нижегородской области Михаил Шатилов. — Участники общественного движения «Блок Жириновского», как и Владимир Вольфович — люди с активной гражданской позицией, которые искренне любят Родину и готовы трудиться для того, чтобы помогать стране и её гражданам.

Всего в рамках акции участники проекта планируют в разных регионах России совершить 80 добрых дел. Главная цель марафона — помочь людям в разных уголках страны. Реальная поддержка жителям России станет лучшей данью памяти человеку, который посвятил свою жизнь помощи людям.

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