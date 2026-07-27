«Без слёз», говорили они: Отец проверил детский шампунь на себе и пожалел через секунду

Мальчик утверждал, что средство попадает в глаза и вызывает неприятные ощущения. Однако отец не сразу поверил его словам, поскольку на упаковке было указано, что шампунь предназначен для детей и не должен раздражать слизистую. Чтобы убедиться в безопасности продукта, мужчина решил провести проверку самостоятельно. Он взял небольшое количество средства и нанёс его прямо в глаза.