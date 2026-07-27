200 млн рублей направят на модернизацию нижегородского технопарка «Старк»

200 млн рублей направят из федерального бюджета на модернизацию технопарка «Старк» в Нижнем Новгороде. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Деньги пойдут на модернизацию инфраструктуры и дооснащение технопарка в рамках поддержки правительства технологических проектов, укрепляющих экономику и способствующих достижению технологического лидерства.
Благодаря обновлению инфраструктуры там появятся дополнительные условия для привлечения представителей малого и среднего бизнеса, а также быстрого запуска перспективных производств и вывода товаров на рынок.
«Рассчитываем, что федеральная помощь позволит уже скоро запустить там новые бизнесы и создать рабочие места, что положительно скажется на экономике региона, да и страны в целом, на решении задач в рамках национальных целей, которые определил глава государства», — отметил Мишустин.
Напомним, что здание располагается на Московском шоссе на территории площадью более девяти тысяч квадратных метров. Инвестором выступает ООО «ОБС Импэкс». Проект включает в себя уже свыше 10 резидентов и более 15 партнеров и инвесторов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области откроют новый медцентр протезирования и реабилитации.