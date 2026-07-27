Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

200 млн рублей направят на модернизацию нижегородского технопарка «Старк»

Деньги пойдут на модернизацию инфраструктуры и дооснащение технопарка.

200 млн рублей направят из федерального бюджета на модернизацию технопарка «Старк» в Нижнем Новгороде. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на модернизацию инфраструктуры и дооснащение технопарка в рамках поддержки правительства технологических проектов, укрепляющих экономику и способствующих достижению технологического лидерства.

Благодаря обновлению инфраструктуры там появятся дополнительные условия для привлечения представителей малого и среднего бизнеса, а также быстрого запуска перспективных производств и вывода товаров на рынок.

«Рассчитываем, что федеральная помощь позволит уже скоро запустить там новые бизнесы и создать рабочие места, что положительно скажется на экономике региона, да и страны в целом, на решении задач в рамках национальных целей, которые определил глава государства», — отметил Мишустин.

Напомним, что здание располагается на Московском шоссе на территории площадью более девяти тысяч квадратных метров. Инвестором выступает ООО «ОБС Импэкс». Проект включает в себя уже свыше 10 резидентов и более 15 партнеров и инвесторов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области откроют новый медцентр протезирования и реабилитации.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше