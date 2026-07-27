200 млн рублей направят на модернизацию нижегородского технопарка «Старк»

«Рассчитываем, что федеральная помощь позволит уже скоро запустить там новые бизнесы и создать рабочие места, что положительно скажется на экономике региона, да и страны в целом, на решении задач в рамках национальных целей, которые определил глава государства», — отметил Мишустин.