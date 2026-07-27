50 старшеклассников из 16 регионов прошли школу «Погружение в АгроТех» в Нижегородской области

Организаторы и региональные министры подчеркнули, что школа помогает сформировать у молодёжи представление о современном, высокотехнологичном сельском хозяйстве и служит «кузницей кадров» для АПК. Инициаторами и организаторами выступили министерства науки и высшего образования, образования, сельского хозяйства Нижегородской области, АО «Российский сельскохозяйственный банк», «Российский союз сельской молодёжи» и Княгининский университет. Участники получили не только профильные знания, но и мотивацию продолжать образование и работу в агропромышленном комплексе региона.