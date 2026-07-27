50 старшеклассников из 16 регионов прошли школу «Погружение в АгроТех» в Нижегородской области

В Княгининском округе на базе Нижегородского государственного инженерно‑экономического университета успешно завершилась Всероссийская летняя школа «Погружение в АгроТех». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Обучение прошли 50 старшеклассников из 16 регионов России. Участникам выдали сертификаты, которые можно использовать как подтверждение индивидуальных достижений при поступлении в вузы.
В течение 10 дней школьники посетили семь сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий региона, в том числе «Княгининское молоко», племзавод «Пушкинское», КФХ Булдин М. Н., ТНВ «Михеев и компания» и КФХ «Малые Горки». Программа включала лекции об агробизнесе, 16 мастер‑классов, спортивные активности (верёвочный парк, пневмобиатлон, волейбол, лазертаг, бильярд, теннис, скалодром) и презентации ученических проектов.
Победителем конкурса проектов стала команда из Пензенской, Орловской, Нижегородской, Владимирской областей, Москвы и Республики Марий Эл с работой о биоэффективной кормовой добавке из мух вида «чёрная львинка». На закрытии также подвели итоги конкурса видеороликов: главный приз получила Злата Метлина (Нижний Новгород), специальный приз — Анна Медведева (Ставропольский край).
Организаторы и региональные министры подчеркнули, что школа помогает сформировать у молодёжи представление о современном, высокотехнологичном сельском хозяйстве и служит «кузницей кадров» для АПК. Инициаторами и организаторами выступили министерства науки и высшего образования, образования, сельского хозяйства Нижегородской области, АО «Российский сельскохозяйственный банк», «Российский союз сельской молодёжи» и Княгининский университет. Участники получили не только профильные знания, но и мотивацию продолжать образование и работу в агропромышленном комплексе региона.