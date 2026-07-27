Топ-менеджера московской компании уволили за передачу данных через DeepSeek

Суд пришёл к выводу, что у сотрудницы не было служебной необходимости переносить закрытые данные на внешние ресурсы и использовать сторонний сервис для обработки корпоративных материалов. Также компания указала, что после раскрытия сведений во время переговоров с одним из поставщиков контрагент перестал выходить на связь. Работодатель дополнительно сообщил о невыполнении планов продаж со стороны бывшего руководителя.