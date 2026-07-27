Кондиционеры в общественном транспорте Челябинска проверяют чаще из‑за жары

Из-за установившейся в Челябинске аномальной жары городские власти усилили контроль за работой кондиционеров в общественном транспорте. За прошлую неделю специалисты проверили 118 автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
Самое большое количество замечаний по маршрутам № 123, 483, 125. В основном кондиционеры не включают водители коммерческих перевозчиков. Как пояснил глава города Алексей Лошкин, системы кондиционирования на этих автобусах исправны, но водители их просто выключают, чтобы сэкономить топливо.
«В качестве основной причины называется экономия топлива. Системы в рабочем состоянии, но водитель принимает самостоятельно такое решение», — сообщил Алексей Лошкин на аппаратном совещании.
Также из 18 проверенных троллейбусов в пяти — на маршрутах № 12, 14, 17 и 19 — зафиксированы неисправности системы охлаждения. Информацию о нарушениях направили организатору перевозок.
«Сегодня такая температура делает невозможным перемещение в общественном транспорте с неработающими кондиционерами», — подчеркнул мэр.
Алексей Лошкин поручил взять ситуацию на контроль и подключить к решению вопроса прокуратуру.