Кондиционеры в общественном транспорте Челябинска проверяют чаще из‑за жары

Самое большое количество замечаний по маршрутам № 123, 483, 125. В основном кондиционеры не включают водители коммерческих перевозчиков. Как пояснил глава города Алексей Лошкин, системы кондиционирования на этих автобусах исправны, но водители их просто выключают, чтобы сэкономить топливо.