В США назвали три сценария развития ситуации в войне с Ираном, которые рассматривает Трамп

Президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном. Каждый из них уже обсуждался с военным и политическим руководством страны. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно первому, может произойти военная эскалация. В рамках второго — США инициируют экономические репрессии против Ирана путем введения новых санкций. Третий же вариант — это объявление победы Соединенных Штатов в войне и выход из конфликта.
Издание подчеркивает, что все три варианта в последние недели Трамп обсуждал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, главой Пентагона США Питом Хегсетом, председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэном Кейном, спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Журналисты подчеркивают, что обсуждение вариантов проходит в условиях, когда за пять месяцев конфликта Вашингтон так и не смог достичь своих целей, включая смену политического руководства республики.
Накануне сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп решил не рисковать в конфликте с Ираном. Он откладывает масштабную войну на фоне возможного истощения ресурсов. Американцы опасаются дефицита систем противовоздушной обороны.
24 июля глава Белого дома приказал военным остановить удары по Ирану. Так была прервана почти двухнедельная серия атак.