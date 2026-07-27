С начала года в Красноярске отловили 738 беспризорных собак

Как сообщили в администрации города, изловленные собаки проводят в пункте временного размещения двадцать суток, на протяжении которых специалисты следят за их поведением. При отсутствии проявлений агрессии животное подвергают стерилизации, вакцинируют от бешенства и возвращают на улицу с биркой на ухе. Предполагается, что такой подход позволяет регулировать численность бродячих животных естественным путем: псы удерживают территорию, но уже не дают потомства. С начала текущего года обратно в привычную среду выпущено 310 особей. Жителям Красноярска специалисты по поведению и дрессировке животных составили инструкцию о том, как корректно взаимодействовать с питомцами — своими или уличными. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от попыток потрогать, приласкать или угостить животное. Также нельзя провоцировать псов, доставлять им дискомфорт или подходить к ним во время кормления. Чтобы обезопасить себя, следует избегать громких криков и резких жестов, не демонстрировать животному спину и не убегать; оптимальным решением будет без суеты удалиться в противоположном направлении. В случае укуса необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт. Операторы круглосуточно принимают обращения горожан по номеру 223−85−05. Полученная информация без промедления направляется диспетчерами для составления плановых заданий бригадам по отлову, которые исполняются в течение 24 часов. Помимо этого, на территории муниципалитета регулярно проводятся проверки: специалисты выявляют в каждом районе новые стаи собак, точки их подкормки и места обитания, а также ведут разъяснительную работу с владельцами предприятий, строительных площадок, баз и местными жителями, выпускающими питомцев на улицу без надзора.