В Новочеркасске ищут подрядчика для содержания дорог за 30 млн рублей

Там, куда не сможет добраться спецтехника — в зонах примыкания к бортовым и барьерным ограждениям, а также в створах примыкающих улиц — будет применяться ручная уборка. В перечень работ также входят очистка остановочных комплексов и урн с заменой пакетов и уборкой мусора вокруг них.