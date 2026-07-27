Отключение газа 30 июля запланировали в Тракторозаводском районе Волгограда

Временное отключение газа ждет жителей Тракторозаводского района Волгограда в четверг, 30 июля 2026 года. Из-за неотложных плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения останутся без голубого топлива на день дома на шести улицах, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».