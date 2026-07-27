Настасья Самбурская отчитала зрителя на своем концерте за недовольное лицо

Актриса и певица Настасья Самбурская во время концерта с юмором обратилась к зрителю, которого заметила с недовольным выражением лица. Видео с этим моментом распространилось в социальных сетях.
Артистка пообщалась с мужчиной прямо со сцены и в ходе импровизированного диалога выяснила, что он пришел на концерт вместе со своей девушкой.
После этого Самбурская в шутливой форме прокомментировала его музыкальные предпочтения, отметив, что не знакома с творчеством рэпера Macan и группы «Три дня дождя».
— Вот в следующий раз, когда он позовет тебя на концерт Macan, стой с таким же лицом. Я тебя запомнила. Этого больше сюда не пускать, — заявила артистка.
До этого рэпер Егор Крид во время недавнего выступления в Краснодаре внезапно обратился к присутствующим с нотацией. Ему не понравилось, что люди снимали его на телефоны и, по мнению артиста, не давали ему должного внимания.
Певица Глюкоза ранее оказалась в центре скандала, когда во время концерта трогала себя за гениталии и еле стояла на ногах. Она признавалась, что страдает от наркотической зависимости с 12 лет. «Вечерняя Москва» собрала подробности связанных с Глюкозой инцидентов.