Эксперт рассказал о жестоком просчете шпиона из Хабаровска

«Россиянин, задержанный по подозрению в шпионаже, был хорошо осведомлен о разведывательном англосаксонском альянсе “Пять глаз” и обмене информацией между его участниками. Поэтому, передавая информацию новозеландской стороне, он понимал, что через партнерские каналы она неизбежно дойдет до ее “старших братьев” по альянсу, которые более активно участвуют в конфликте на Украине, и которых она реально заинтересует», — сказал Матвеев.