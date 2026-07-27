Эксперт рассказал о жестоком просчете шпиона из Хабаровска

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Хабаровчанин, задержанный по подозрению в шпионаже, понимал, что сведения, которые он передавал новозеландской службе разведки, заинтересуют ее партнеров по разведывательному альянсу «Пять глаз» — США и Великобританию, но жестоко недооценил контрразведывательные возможности ФСБ России и в итоге был арестован, заявил РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, почетный сотрудник контрразведки Олег Матвеев.
По информации ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» (Five Eyes) с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Задержанный на корыстной основе передавал данные, которые могли быть использованы против безопасности России. В отношении него расследуется уголовное дело о государственной измене.
«Россиянин, задержанный по подозрению в шпионаже, был хорошо осведомлен о разведывательном англосаксонском альянсе “Пять глаз” и обмене информацией между его участниками. Поэтому, передавая информацию новозеландской стороне, он понимал, что через партнерские каналы она неизбежно дойдет до ее “старших братьев” по альянсу, которые более активно участвуют в конфликте на Украине, и которых она реально заинтересует», — сказал Матвеев.
Видимо, задержанный решил, что российская контрразведка на данном историческом этапе спецслужбам США или Великобритании уделяет повышенное внимание, в связи с чем вступление в прямой контакт с ними чреват быстрым разоблачением, отметил Матвеев. «А вот другой член альянса — маленькая, экзотическая Новая Зеландия, по его мнению, может сегодня либо находиться вообще вне поля зрения ФСБ России, либо наблюдение за ее разведорганами осуществляется по остаточному принципу», — добавил эксперт.
«Но он жестоко просчитался! В результате арестованный по статье 275 УК России (государственная измена) гражданин уже находится в следственном изоляторе, а российская контрразведка докладывает об своем очередном успехе», — подчеркнул Матвеев.