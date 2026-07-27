В Зеленогорске фирму заподозрили в подлоге на торгах на 135 млн

В Зеленогорске Красноярского края возбудили уголовные дела после проверки прокуратуры. Речь идет о торгах на строительство школы и досугового центра.
По данным прокуратуры, строительная компания участвовала в закупках в ноябре 2025 года и апреле 2026 года. Чтобы получить крупные контракты, подрядчик должен был подтвердить опыт похожих работ. Компания предоставила договор строительного подряда и акты выполненных работ. Благодаря этим документам она получила госконтракт на 135,4 млн рублей.
Однако проверка показала, что документы были подложными. Фактически компания такие работы не выполняла и нужного опыта не имела. После вмешательства прокуратуры удалось предотвратить необоснованное расходование бюджетных денег. Подрядчик вернул в бюджет более 40 млн рублей аванса по одному из контрактов.
В отношении директора компании возбудили два уголовных дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ. Это использование заведомо подложного документа. Расследование находится на контроле прокуратуры.