В Зеленогорске фирму заподозрили в подлоге на торгах на 135 млн

По данным прокуратуры, строительная компания участвовала в закупках в ноябре 2025 года и апреле 2026 года. Чтобы получить крупные контракты, подрядчик должен был подтвердить опыт похожих работ. Компания предоставила договор строительного подряда и акты выполненных работ. Благодаря этим документам она получила госконтракт на 135,4 млн рублей.