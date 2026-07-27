На Китай обрушился тайфун «Ноул». Фото последствий стихийного бедствия

Рано утром 26 июля на побережье Китая обрушился тайфун «Ноул». Примерно в 03:50 26 июля он подошел к провинции Гуандун, сообщает Reuters. В стране это 12-й тропический циклон за год и третий тайфун за месяц.
В переводе с корейского «Ноул» означает восход или заход Солнца.
Китайское метеорологическое управление Китая объявило красный уровень опасности внезапных паводков. В эпицентре стихии скорость ветра достигала 45 м/сек., дополнили в Nanfang Daily.
Как уточнили в ABC News, в воскресенье тайфун ослаб до тропического шторма, после выхода на сушу он перешел вглубь страны и принес ветры и проливные дожди вдоль побережья южного Китая. В провинции Гуандун в целях обеспечения безопасности пришлось эвакуировать около 801 тыс. человек.
Тайфун «Ноул», южная часть китайской провинции Гуандун, 26 июля 2026 года.
(Фото: Qin Zihang / VCG / ТАСС) Тайфун «Ноул», южная часть китайской провинции Гуандун, 26 июля 2026 года.
(Фото: Ren Xiaoxiao / VCG/ ТАСС) Тайфун «Ноул», южная часть китайской провинции Гуандун, 26 июля 2026 года.
(Фото: Zhu Weihong/ VCG / ТАСС) Тайфун «Ноул», южная часть китайской провинции Гуандун, 26 июля 2026 года.
(Фото: VCG / ТАСС) Тайфун «Ноул», в Гонконге, Китай, 26 июля 2026 года.
(Фото: Tyrone Siu / Reuters) Затопленные улицы в Пунине, провинция Гуандун, Китай, 26 июля 2026 года.
(Фото: SOCIAL MEDIA / Reuters).
Тайфун достиг и Гонконга. Администрация местного аэропорта сообщала, что в воскресенье отменили порядка 350 рейсов, приблизительно 2000 пассажиров «застряли» в аэропорту в выходные. Есть пострадавшие, в городе из-за непогоды травмы получили минимум 21 человек, подробности об их состоянии и степени тяжести, полученных травм, не указываются.
Министерство водного хозяйства Китая усилило меры по борьбе с наводнениями из-за их высокого риска в горах. Государственный комитет по развитию и реформам страны выделил 100 млн юаней ($14,8 млн) на восстановительные работы в провинции Гуандун.
Сильнейшие ливни обрушились на Бразилию.
Ранее в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул сильные дожди затопили десять муниципалитетов. Реки вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали 1099 человек.
В результате ливней уровень воды в реках поднялся до критических отметок. В городе Серафина-Корреа вода в реке Каррейру затопила мост, движение было временно перекрыто. Часть территории в муниципалитете Лажеаду оказалась полностью затоплена. В среду, 22 июля, уровень воды в реке Такуари достиг отметки 23,87 м. Позже уровень воды в реке в опасных зонах поднялся до отметки 25 м.
В Лажеаду было эвакуировано 35 собак из приюта «Парк-ду-Имигранте» в муниципальный питомник.
Читайте РБК Life в «Максе».