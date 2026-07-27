На Китай обрушился тайфун «Ноул». Фото последствий стихийного бедствия

В результате ливней уровень воды в реках поднялся до критических отметок. В городе Серафина-Корреа вода в реке Каррейру затопила мост, движение было временно перекрыто. Часть территории в муниципалитете Лажеаду оказалась полностью затоплена. В среду, 22 июля, уровень воды в реке Такуари достиг отметки 23,87 м. Позже уровень воды в реке в опасных зонах поднялся до отметки 25 м.