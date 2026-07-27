Более 700 безнадзорных собак отловили в Красноярске с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в Красноярске отловили 738 безнадзорных собак. Животных забирали с территорий, откуда поступали обращения жителей.
После отлова собак помещают в пункт временного содержания на 20 дней. Если животное не проявляет агрессии, его стерилизуют, вакцинируют от бешенства и возвращают в привычную среду с биркой на ухе. Такой подход позволяет контролировать численность бездомных животных. С начала года обратно выпустили 310 собак, рассказывают в администрации города.
Напомним, отлову подлежат собаки без владельца и без специальных ушных бирок. Животных с бирками отлавливают только в случае проявления агрессии.
Сообщить о безнадзорных животных можно круглосуточно по телефону 223−85−05. Кроме того, в городе регулярно проходят рейды по выявлению стай, мест прикорма и случаев самовыгула домашних собак.