Более 700 безнадзорных собак отловили в Красноярске с начала года

После отлова собак помещают в пункт временного содержания на 20 дней. Если животное не проявляет агрессии, его стерилизуют, вакцинируют от бешенства и возвращают в привычную среду с биркой на ухе. Такой подход позволяет контролировать численность бездомных животных. С начала года обратно выпустили 310 собак, рассказывают в администрации города.