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Комсомольчанин Василий Ювкин стал победителем всероссийских соревнований по спортивной борьбе среди ветеранов

Событие завершилось 27 июля в Москве. Туда приехали около 260 борцов из 40 регионов. Хабаровский представляли 5 человек, все стали призерами состязаний. В частности, комсомольчанин Дмитрий Докучаев взял «серебро». Следующий шаг для наших земляков — чемпионат мира. Его проведут в Иордании в октябре.

Событие завершилось 27 июля в Москве. Туда приехали около 260 борцов из 40 регионов. Хабаровский представляли 5 человек, все стали призерами состязаний. В частности, комсомольчанин Дмитрий Докучаев взял «серебро». Следующий шаг для наших земляков — чемпионат мира. Его проведут в Иордании в октябре.