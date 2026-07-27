Комсомольчанин Василий Ювкин стал победителем всероссийских соревнований по спортивной борьбе среди ветеранов

Событие завершилось 27 июля в Москве. Туда приехали около 260 борцов из 40 регионов. Хабаровский представляли 5 человек, все стали призерами состязаний. В частности, комсомольчанин Дмитрий Докучаев взял «серебро». Следующий шаг для наших земляков — чемпионат мира. Его проведут в Иордании в октябре.