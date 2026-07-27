В Перми от жары пострадали девять человек

Девять человек обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара, сообщили в Пермской станции скорой медицинской помощи.
Среди пострадавших — пятеро взрослых и четверо детей. Пик жары ожидается сегодня 27 июля. Врачи напоминают, как уберечься от перегрева и что делать при тепловом ударе.
Перегрев наступает при длительном нахождении на солнце, особенно без головного убора, недостатке воды или в слишком тёплой одежде. Организм теряет способность отдавать тепло, что ведёт к перегреву и тепловому удару.
Симптомы могут проявляться сразу или постепенно: головокружение, слабость, тошнота, сухая кожа, учащённый пульс, спутанное сознание и даже судороги. У детей перегрев может выражаться в сонливости, вялости, потере аппетита и рвоте.
При подозрении на тепловой удар нужно немедленно вызывать скорую по номеру 103 или 112 и оказывать первую помощь: перенести пострадавшего в тень, смочить кожу прохладной водой. Если человек без сознания — уложить его на бок. Если нет пульса и дыхания — начать реанимацию и проводить до приезда врачей. Категорически нельзя использовать лёд или холодную ванну — резкое охлаждение может спровоцировать озноб и скачок температуры.
Врачи рекомендуют: избегать солнца в пиковые часы, носить головной убор и лёгкую одежду, пить больше воды.