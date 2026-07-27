В Перми от жары пострадали девять человек

При подозрении на тепловой удар нужно немедленно вызывать скорую по номеру 103 или 112 и оказывать первую помощь: перенести пострадавшего в тень, смочить кожу прохладной водой. Если человек без сознания — уложить его на бок. Если нет пульса и дыхания — начать реанимацию и проводить до приезда врачей. Категорически нельзя использовать лёд или холодную ванну — резкое охлаждение может спровоцировать озноб и скачок температуры.