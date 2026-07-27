В краснобусах Казани пассажиры страдают от жары ради экономии газа

Корреспонденты проверили несколько маршрутов и убедились: термометры в салонах не опускаются ниже +28 градусов. Для многих это становится настоящей пыткой, особенно в час пик, когда окна не открываются, а поток людей только усиливает духоту. Кондукторы, спасаясь от зноя, обмахиваются личными вентиляторами и признаются, что кондиционеры либо сломаны, либо просто отсутствуют в принципе. Если же охлаждение и есть, холодный воздух не доходит до задней части салона, а после шести часов вечера водители предпочитают выключать систему окончательно, ссылаясь на экономию.