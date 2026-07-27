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В краснобусах Казани пассажиры страдают от жары ради экономии газа

Пассажиры жалуются на невыносимые условия, но ситуация не меняется.

Источник: Мэрия Казани

Лето в столице Татарстана выдалось жарким, однако для пассажиров общественного транспорта испытание на прочность начинается сразу после посадки в салон. Водители краснобусов массово пренебрегают кондиционерами, и это не случайная поломка. Как выяснилось, охлаждение отключают намеренно — чтобы сэкономить газ. Работники автотранспортных предприятий признаются, что работающая система кондиционирования «съедает» часть мощности двигателя, из-за чего автобус хуже набирает скорость и становится менее манёвренным. Особенно это заметно на старых машинах, где разница в динамике ощущается критично.

Корреспонденты проверили несколько маршрутов и убедились: термометры в салонах не опускаются ниже +28 градусов. Для многих это становится настоящей пыткой, особенно в час пик, когда окна не открываются, а поток людей только усиливает духоту. Кондукторы, спасаясь от зноя, обмахиваются личными вентиляторами и признаются, что кондиционеры либо сломаны, либо просто отсутствуют в принципе. Если же охлаждение и есть, холодный воздух не доходит до задней части салона, а после шести часов вечера водители предпочитают выключать систему окончательно, ссылаясь на экономию.

В автотранспортных предприятиях подтвердили, что автобусы с включённым кондиционером действительно едут хуже, и это особенно критично для машин, которые только что вышли из ремонта. «НЕФАЗы» недавно восстанавливали по гарантии, но комфорта в них не прибавилось. Пассажирам остаётся лишь надеяться на ветер в открытые форточки и терпеть, пока городские власти не обратят внимание на эту системную проблему.

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