В Наро-Фоминском округе Подмосковья расчистили Кузьминский пруд

Кузьминский пруд в Наро-Фоминском округе Московской области расчистили при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.
Работы провели на площади 11 гектаров. Специалисты очистили водную гладь от плавающей растительности, убрали и утилизировали мусор, ликвидировали аварийные и сухостойные деревья, выкосили высокие прибрежные заросли.
Всего в этом году в Московской области по программе «100 прудов и озер» планируют расчистить 39 водных объектов в 20 городских округах. Их общая площадь составляет 302 га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.