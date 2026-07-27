«Известия»: Рекордное за восемь лет количество иностранных компаний открыли в РФ

Количество иностранных компаний, зарегистрированных в России с января по май текущего года, составило 3,1 тысячи, что является рекордом для этого периода за последние восемь лет. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.