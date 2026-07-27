«Известия»: Рекордное за восемь лет количество иностранных компаний открыли в РФ

Количество иностранных компаний, зарегистрированных в России с января по май текущего года, составило 3,1 тысячи, что является рекордом для этого периода за последние восемь лет. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
По данным газеты, в январе — мае в России зарегистрировали 63 тысячи организаций, а ликвидировали 108 тысяч. При этом среди иностранных компаний зарегистрированных было на семь процентов больше, чем ликвидированных.
Наибольший прирост на российском рынке продемонстрировали компании из Китая, которые составили 58 процентов от количества всех зарегистрированных юридических лиц. В 2025 году число зарегистрированных китайских компаний составило 4,1 тысячи, что на 35 процентов больше, чем годом ранее, передает газета.
В феврале во время посещения завода заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона позволит вернуться на рынок только тем иностранным компаниям, которые не будут ей мешать.