Проект реконструкции тамбовской филармонии прошел госэкспертизу

Реконструкция филармонии в Тамбове идет с 2012 года. В 2023-м контракт на завершение работ получил подмосковный подрядчик ООО «ЦХД Инжиниринг» за 372,5 млн руб. Работы должны были быть завершены до конца 2023 года, но сроки сдвинулись на лето 2024-го, а подрядчик попал под наблюдение — первую ступень банкротства. В марте 2025-го следственный комитет после обращения Евгения Первышова возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) при реконструкции здания.