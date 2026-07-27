Российских артистов в Литве обяжут подписывать документ с осуждением СВО

Предлагаемые поправки направлены на ограничение работы в Литве российских и белорусских артистов, спортсменов и иных публичных персон. Предлагается при въезде в страну требовать от них подписать декларацию с осуждением «агрессии России против Украины», а также с «признанием суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ». Предполагается, что список подписавших документ будет публичным.