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Новоселицкая детская школа искусств на Ставрополье получила оборудование

В учреждение поступили рояль, аккордеон, скрипка и баян.

Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы поступили в Детскую школу искусств села Новоселицкого на Ставрополье при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в краевом правительстве.

В учреждении появились рояль, аккордеон, скрипка и баян, а также панель и принтер. Для художественных классов закупили новые гипсовые модели.

«Благодаря обновлению материально-технической базы Новоселицкая детская школа искусств стала центром притяжения для творческой молодежи всего округа. Школа теперь может организовывать концерты, мастер-классы и творческие мероприятия на качественно новом уровне, способствуя культурному просвещению местного населения и популяризации искусства среди подрастающего поколения», — отметила заместитель министра культуры Ставропольского края Майя Лезговко.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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