Пляжи Анапы закрыли из‑за шторма и опасного течения

На пляжах, пострадавших в результате разлива мазута, завершены работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка. На участке береговой линии протяженностью порядка 12 километров сформирован защитный песчаный слой толщиной не менее 50 сантиметров. Всего на пляжи завезли более 446 тысяч кубометров песка.