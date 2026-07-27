Назван диагноз и последствия лечения экс-президента США Байдена

83-летний экс-президент США Джо Байден борется с метастатическим раком и заметно ослаб после лечения, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники. С момента ухода из Белого дома он находится в узком кругу близких, а публичные выступления стали редкими. Лечение помогает, но лишило его сил, отмечают собеседники издания.
18 месяцев после президентства Байден проводит преимущественно в борьбе с болезнью. Оставшееся время он уделяет семье и формированию своего наследия.
В отличие от предшественников, у Байдена до сих пор нет масштабной благотворительной или политической структуры, а также не собраны средства на президентскую библиотеку. Это ограничивает его влияние на восприятие собственного срока.
Осенью, когда начнется продвижение его мемуаров, слабость может стать более заметной. Публикация запланирована на 17 ноября, через две недели после промежуточных выборов.
Друзья и бывшие советники опасаются, что видимые проблемы со здоровьем возродят споры 2024 года в момент, когда демократы пытаются сделать выборы референдумом против Трампа.
В 2024 году Байден уже сталкивался с критикой из-за состояния здоровья во время предвыборной кампании. Кроме того, в мае 2026 года его семья опровергала слухи о госпитализации, но не раскрывала деталей диагноза.
Джо Байден анонсировал скорый выход своих мемуаров.
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