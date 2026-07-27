Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рыбинском округе Ярославской области проложили 10 километров водопровода

Новые трубы протянули от Волжского микрорайона до поселка Каменники.

Специалисты проложили 10 километров сетей нового водопровода в Рыбинском округе Ярославской области. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в окружной администрации.

Новые трубы протянули от Волжского микрорайона до поселка Каменники. Скоро в дома жителей этого населенного пункта будет поступать вода хорошего качества, без перебоев и с минимальным риском аварий на водопроводных сетях.

Впереди еще предстоит уложить 16 километров сетей, построить новую насосную станцию и установить умное оборудование для контроля давления. Завершить все работы планируется до конца года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.