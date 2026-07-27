В Рыбинском округе Ярославской области проложили 10 километров водопровода

Специалисты проложили 10 километров сетей нового водопровода в Рыбинском округе Ярославской области. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в окружной администрации.
Новые трубы протянули от Волжского микрорайона до поселка Каменники. Скоро в дома жителей этого населенного пункта будет поступать вода хорошего качества, без перебоев и с минимальным риском аварий на водопроводных сетях.
Впереди еще предстоит уложить 16 километров сетей, построить новую насосную станцию и установить умное оборудование для контроля давления. Завершить все работы планируется до конца года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.