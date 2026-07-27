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Спортсменка из Красноярска завоевала три золота на турнире в Китае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская спортсменка Мария Медведева успешно выступила на Международном турнире по ушу-винчуну. 23-летняя девушка вошла в состав сборной России на соревнованиях, которые прошли в китайском городе Фошань.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская спортсменка Мария Медведева успешно выступила на Международном турнире по ушу-винчуну. 23-летняя девушка вошла в состав сборной России на соревнованиях, которые прошли в китайском городе Фошань.

В турнире приняли участие 2600 спортсменов из 11 стран. Мария Медведева одержала победу в трёх номинациях: «традиционный кулак», «парные мечи» и «деревянный манекен».

По результатам этих соревнований спортсменка получила право выступать за Россию на чемпионате мира по винчун, который пройдёт в Гонконге в период с 13 по 19 августа, сообщает Министерство спорта Красноярского края.