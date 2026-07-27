Кабана заметили около школы № 106 в Самаре

В минувшие выходные жители Самары заметили на улицах города необычного гостя. В городские джунгли забрел настоящий кабан. Очевидцы засняли его на видео и выложили в соцсети.
По словам самарцев, кабана заметили около школы № 106 на улице Физкультурной. Он появился из ниоткуда, пробежал трусцой мимо школьного забора и скрылся в неизвестном направлении. Откуда кабан взялся в том районе — не ясно. Вблизи той территории леса нет.
Почему кабан пришел в город и что с ним в итоге стало — поймали ли его или он сам вернулся в привычную среду обитания, пока неизвестно.