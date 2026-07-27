10 площадок для ярмарок выходного дня функционируют в Нижнем Новгороде

Правительство Нижегородской области совместно с органами местного самоуправления на постоянной основе организует ярмарки выходного дня. Об этом ИА «Время Н» сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.
Свою продукцию реализуют сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, а также садоводы и огородники. Для этого в Нижнем Новгороде на постоянной основе работают 10 ярмарочных площадок в Автозаводском (проспект Кирова, у дома № 10а), Канавинском (улица Сергея Акимова, у домов №№ 50 и 51), Ленинском (улица Баха, у дома № 11), Московском (ул. Чаадаева, 5д), Нижегородском (улица Верхнепечерская, 14б и улица Усилова, у дома 3/3а), Приокском (площадь Маршала Жукова, 7а и проспект Гагарина, 162а), Советском (проспект Гагарина, 29) и Сормовском районах (бульвар Юбилейный, пешеходная зона к домам №№ 32 и 31б).
«Чтобы стать участником ярмарки, необходимо обратиться в администрацию района, на территории которого расположена выбранная площадка, либо в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области», — говорится в сообщении.
За торговлю в неотведенных местах, а также в границах полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог предусмотрена административная ответственность.
Для граждан размер штрафа составляет от 3 до 4 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей (при повторном нарушении — от 10 до 20 тысяч рублей), а за торговлю в границах полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог — от 10 до 20 тысяч рублей (при повторном нарушении — от 20 до 30 тысяч рублей).
Для юридических лиц штраф за торговлю в неотведенных местах составляет от 20 до 50 тысяч рублей (при повторном нарушении — от 50 до 100 тысяч рублей), а за торговлю в границах полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог — от 30 до 60 тысяч рублей (при повторном нарушении — от 60 до 100 тысяч рублей).
Напомним, что в Нижнем Новгороде стартовал пятый сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская».