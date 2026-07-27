10 площадок для ярмарок выходного дня функционируют в Нижнем Новгороде

Для граждан размер штрафа составляет от 3 до 4 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей (при повторном нарушении — от 10 до 20 тысяч рублей), а за торговлю в границах полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог — от 10 до 20 тысяч рублей (при повторном нарушении — от 20 до 30 тысяч рублей).