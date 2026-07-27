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Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с защитником Дмитрием Бреусом

Обновленное соглашение действует до 31 мая 2028 года.

Источник: Время

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый односторонний контракт с защитником Дмитрием Бреусом. Обновленное соглашение с игроком обороны действует до 31 мая 2028 года, сообщается в официальном канале команды в мессенджере МАХ.

«Прошедший сезон защитник сборной Казахстана провел в аренде в хоккейном клубе “Барыс”. В составе команды из Астаны он сыграл 62 матча, проводя на площадке более 14 минут за игру. Также на его счету — 5 матчей и 2 заброшенные шайбы в составе сборной на Чемпионате Мира», — рассказали в ХК.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга добавил, что принятое в прошлом сезоне решение о временном переходе спортсмена в «Барыс» полностью себя оправдало.

Ранее нижегородское «Торпедо» сообщило о продлении контракта с нападающим Артёмом Матюком ещё на один сезон.