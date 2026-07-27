Хоккейный клуб «Торпедо» подписал новый контракт с защитником Дмитрием Бреусом

«Прошедший сезон защитник сборной Казахстана провел в аренде в хоккейном клубе “Барыс”. В составе команды из Астаны он сыграл 62 матча, проводя на площадке более 14 минут за игру. Также на его счету — 5 матчей и 2 заброшенные шайбы в составе сборной на Чемпионате Мира», — рассказали в ХК.