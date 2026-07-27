Украинские БПЛА сбили в Нижегородской области в ночь на 27 июля

В ночь на 27 июля на территории Нижегородской области сбили украинские беспилотники. По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью над российскими регионами перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
О последствиях атаки власти Нижегородской области не сообщали.
Нижегородский аэропорт с ночи закрыт для полетов. По данным пресс-службы воздушной гавани, задержаны 10 регулярных рейсов.
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