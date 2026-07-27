В Томской области пройдет агрофорум «День поля — 2026»

Агрофорум «День поля — 2026» пройдет 3 августа в селе Рыбалово в Томской области. Мероприятие направлено на достижение целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
В мероприятии примут участие ведущие ученые, агрономы и сельхозпроизводители Томской области и соседних регионов для обмена передовым опытом в растениеводстве. На 73 демонстрационных участках эксперты оценят в реальных условиях новые сорта пшеницы, ячменя, овса, сои и рапса. Также состоится презентация новейших агротехнологических приемов ухода за культурами. Особое внимание уделят импортозамещению: на специальных мероприятиях-спутниках эксперты продемонстрируют новинки отечественной селекции.
На площадке в селе Рыбалово параллельно развернется масштабная выставка современной сельхозтехники, навигационных систем, минеральных и биоудобрений. Участникам представят в том числе беспилотные летательные аппараты для обработки полей.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.