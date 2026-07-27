Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области открыли 3 фельдшерско-акушерских пункта

Более 500 сельчан теперь обеспечены качественной медпомощью.

Три фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) открыли в Сысертском и Режевском округах Свердловской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Более 500 сельчан теперь обеспечены качественной медицинской помощью. В ФАПах есть необходимое оборудование для первичного осмотра пациента, диспансеризации, вакцинации», — написал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях.

Так, в селе Фомино в новом ФАПе площадью 80 квадратных метров предусмотрена отдельная зона для консультации фельдшера, есть смотровой кабинет для женщин, процедурная и прививочная, удобный холл. Установлено 28 единиц медицинского оборудования, включая кушетки, гинекологическое кресло, холодильники для лекарственных препаратов и вакцин, дефибриллятор-монитор и портативный анализатор крови.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.