С банка взыскали 120 тысяч рублей за звонки челябинцу по чужому кредиту

По закону банк обязан хранить записи всех разговоров, которые ведутся в процессе возврата долгов. Надзорный орган запросил аудиозаписи бесед с заявителем, однако банк прислал только одну. Хотя звонков было минимум три, и все они были совершены с номеров, принадлежащих банку. Это говорит о том, что записи не сохранились.