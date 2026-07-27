С банка взыскали 120 тысяч рублей за звонки челябинцу по чужому кредиту

На Южном Урале банк оштрафовали за то, что его сотрудники беспокоили по телефону человека, который не имел никакого отношения к кредиту, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.
Южноуралец, который обратился с жалобой в службу судебных приставов, рассказал, что ему несколько раз звонили с требованием погасить долг его бывшего коллеги. Мужчина работал с ним около десяти лет назад, а потом не общался. Заявитель приложил к жалобе детализацию звонков и аудиозаписи.
В ходе разбирательства выяснилось, что у бывшего коллеги еще в 2021 году образовалась просрочка по кредитной карте. Сам заемщик перестал платить и не отвечал на звонки. В договоре был указан только его номер, однако представители банка каким-то образом раздобыли телефон челябинца и начали звонить ему. Таким образом банк нарушил правила взыскания просроченной задолженности.
По закону банк обязан хранить записи всех разговоров, которые ведутся в процессе возврата долгов. Надзорный орган запросил аудиозаписи бесед с заявителем, однако банк прислал только одну. Хотя звонков было минимум три, и все они были совершены с номеров, принадлежащих банку. Это говорит о том, что записи не сохранились.
В итоге банк привлекли к ответственности по двум статьям сразу. Штраф составил 120 тысяч рублей. При вынесении решения учли, что этот банк уже наказывали за похожие нарушения в Оренбургской, Кемеровской и Челябинской областях.