В Днепропетровске жители массово жалуются на запах аммиака в городе

В Днепропетровске после ночной серии взрывов местные жители жалуются на едкий запах аммиака, который заполнил центральные улицы города. По словам очевидцев, находиться на открытом воздухе стало трудно, люди вынуждены прикрывать лица одеждой или масками. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Свидетели произошедшего рассказали, что запах появился практически сразу после громких звуков, раздававшихся ночью. Люди отмечают, что химический смог мешает нормально дышать, а в некоторых районах чувствуется сильное жжение в глазах. При этом официальные представители городских властей пока не дают никаких комментариев.
Схожая ситуация недавно произошла и в Киеве, где после аналогичной череды хлопков также ощущался стойкий неприятный запах. В Telegram-каналах появились сообщения о мощном пожаре в столице, а местные паблики призывали граждан плотно закрыть окна и не выходить на улицу.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил факт взрыва в одном из нежилых строений, однако тогда причина едкого запаха долгое время оставалась невыясненной.