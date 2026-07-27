В Днепропетровске жители массово жалуются на запах аммиака в городе

Схожая ситуация недавно произошла и в Киеве, где после аналогичной череды хлопков также ощущался стойкий неприятный запах. В Telegram-каналах появились сообщения о мощном пожаре в столице, а местные паблики призывали граждан плотно закрыть окна и не выходить на улицу.