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Жительница Приморья в 40 лет родила одиннадцатого ребёнка

На прошлой неделе в крае родились 272 малыша.

Источник: PrimaMedia.ru

За минувшую неделю особенным событием стало рождение 11-го ребёнка в семье 40-летней жительницы села Золотая Долина Партизанского муниципального округа, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

«Девочка родилась 23 июля в Приморском краевом перинатальном центре, вес малышки — 3 980 граммов, а рост — 54 сантиметра. Мама и новорождённая чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой», — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю впервые родителями стали 114 приморских семей, второй ребёнок появился в 92 семьях, третий — в 47. Ещё в 19 семьях родились четвёртые и пятые дети.