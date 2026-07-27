Эксперты объяснили, как вести себя при встрече с детенышем дикого животного в лесу

Обнаружив детеныша косули или оленя, нельзя прикасаться к нему или брать на руки — человеческий запах останется на шерсти и может заставить мать отказаться от потомства. Животное нужно оставить на том же месте, соблюдая тишину. Если вы гуляете с собакой, ее необходимо взять на поводок и увести подальше. Забирать найденыша с собой нельзя — люди представляют для диких зверей потенциальную угрозу.