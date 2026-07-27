Эксперты объяснили, как вести себя при встрече с детенышем дикого животного в лесу

Специалисты рассказали, что делать, если в лесу обнаружил детеныша дикого животного.
Одинокие детеныши в дикой природе практически никогда не остаются без присмотра. Самка всегда находится неподалеку: она либо затаилась, либо временно отлучилась на поиски пищи, но обязательно вернется к потомству. Такое поведение является нормой для животных, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александра Гаврилова.
Обнаружив детеныша косули или оленя, нельзя прикасаться к нему или брать на руки — человеческий запах останется на шерсти и может заставить мать отказаться от потомства. Животное нужно оставить на том же месте, соблюдая тишину. Если вы гуляете с собакой, ее необходимо взять на поводок и увести подальше. Забирать найденыша с собой нельзя — люди представляют для диких зверей потенциальную угрозу.
Главное правило: если увидели детеныша — проходите мимо, не пытаясь вступить с ним в контакт. Добрые намерения помочь «брошенному» малышу чаще всего оборачиваются для животного гибелью.
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