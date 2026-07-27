В августе меняется расписание движения поездов в Светлогорск и из Мамоново в Калининград

В августе меняется расписание движения пригородных поездов в Светлогорск из Калининграда и из Мамоново в Калининград. Об этом предупреждает пресс-служба КЖД, отмечается, что корректировки в расписании будут незначительными.
Так, с 1 августа поезд Калининград — Светлогорск через Переславское будет отправляться с Южного вокзала позже обычного, в 7:40 и далее следовать согласно расписанию.
С 3 августа поезд Мамоново — Калининград будет отправляться из Мамоново в 6:28 и прибывать на Южный вокзал в 7:35, то есть на 2 минуты раньше.
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