Теннисистка Андреева сохранила свое место в мировом рейтинге

За плечами Андреевой, несмотря на юный возраст, уже солидный список достижений: полуфинал «Ролан Гаррос»-2024 в одиночке, два парных полуфинала на турнирах Большого шлема (Австралия-2025 и Франция-2025), а также шесть титулов WTA, четыре из которых добыты в одиночном разряде. В паре с Дианой Шнайдер она также стала серебряным призером Олимпиады-2024 в Париже.