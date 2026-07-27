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Теннисистка Андреева сохранила свое место в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила на своем официальном сайте актуальную версию одиночного рейтинга.

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила на своем официальном сайте актуальную версию одиночного рейтинга.

Россиянка Мирра Андреева по-прежнему замыкает топ-5. Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко, следом расположились представительница Казахстана Елена Рыбакина и американка Джессика Пегула — на второй и третьей строчках соответственно.

Крайним турниром для Андреевой стал Уимблдон, где ее выступление завершилось уже во втором круге. Путевку в следующий раунд у россиянки вырвала чешка Барбора Крейчикова — 4:6, 7:5, 6:4. Матч растянулся почти на три часа.

За плечами Андреевой, несмотря на юный возраст, уже солидный список достижений: полуфинал «Ролан Гаррос»-2024 в одиночке, два парных полуфинала на турнирах Большого шлема (Австралия-2025 и Франция-2025), а также шесть титулов WTA, четыре из которых добыты в одиночном разряде. В паре с Дианой Шнайдер она также стала серебряным призером Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее стало известно, что теннисистка Алиса Октябрева, родившаяся в Москве, теперь будет представлять Чехию на соревнованиях. 17-летняя спортсменка живет в Чехии с двух лет и начала заниматься теннисом в четыре года.

Ранее сообщалось, что теннисистка из Аргентины настаивает на санкциях против россиянки Дарьи Егоровой.

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