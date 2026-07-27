Теннисистка Андреева сохранила свое место в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила на своем официальном сайте актуальную версию одиночного рейтинга.
Россиянка Мирра Андреева по-прежнему замыкает топ-5. Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко, следом расположились представительница Казахстана Елена Рыбакина и американка Джессика Пегула — на второй и третьей строчках соответственно.
Крайним турниром для Андреевой стал Уимблдон, где ее выступление завершилось уже во втором круге. Путевку в следующий раунд у россиянки вырвала чешка Барбора Крейчикова — 4:6, 7:5, 6:4. Матч растянулся почти на три часа.
За плечами Андреевой, несмотря на юный возраст, уже солидный список достижений: полуфинал «Ролан Гаррос»-2024 в одиночке, два парных полуфинала на турнирах Большого шлема (Австралия-2025 и Франция-2025), а также шесть титулов WTA, четыре из которых добыты в одиночном разряде. В паре с Дианой Шнайдер она также стала серебряным призером Олимпиады-2024 в Париже.
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