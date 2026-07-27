Россияне рассказали, как относятся к ИИ

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты исследования о восприятии искусственного интеллекта россиянами. Две трети граждан (67%) полагают, что ИИ следует использовать только в некоторых сферах. Доля сторонников повсеместного внедрения — 19%, принципиальных противников использования ИИ — 9%.
Также растет запрос на прозрачность. 77% россиян поддерживают обязательную маркировку продуктов, изображений и решений, созданных с помощью ИИ (в 2023 году — 69%). В этической плоскости общество занимает консервативную позицию. Лишь 6% считают, что ИИ уже сегодня может принимать решения в соответствии с моральными нормами. 82% настаивают на том, что в вопросах жизни и здоровья окончательное решение должно оставаться за человеком.
Относительное большинство (41%) полагают, что продукты ИИ не должны быть объектами авторского права. 22% считают, что авторство должно переходить к пользователю, 19% — к разработчику. Лишь 2% готовы признать ИИ в качестве автора.
Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса об отношении россиян к старению. Согласно исследованию, граница старости постепенно смещается: каждый четвертый россиянин (25%) считает, что она наступает после 70 лет.