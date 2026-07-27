Россияне рассказали, как относятся к ИИ

Также растет запрос на прозрачность. 77% россиян поддерживают обязательную маркировку продуктов, изображений и решений, созданных с помощью ИИ (в 2023 году — 69%). В этической плоскости общество занимает консервативную позицию. Лишь 6% считают, что ИИ уже сегодня может принимать решения в соответствии с моральными нормами. 82% настаивают на том, что в вопросах жизни и здоровья окончательное решение должно оставаться за человеком.