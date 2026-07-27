В Магаданской области начала работу горячая линия по профилактике энтеровирусной инфекции

В Магаданской области с 27 июля по 7 августа организована тематическая горячая линия по профилактике энтеровирусной (неполио) инфекции. Жители региона смогут получить консультации специалистов о том, как избежать заражения и что делать, если в семье появился больной. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Управлении Роспотребнадзора по Магаданской области напомнили, что энтеровирусная инфекция передаётся через воду, продукты, грязные руки и предметы быта. Наиболее подвержены заболеванию дети, особенно младшего возраста. Симптомы могут включать повышенную температуру, головную боль, тошноту, рвоту и сыпь. При появлении первых признаков болезни необходимо обратиться к врачу.
Специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии будут принимать звонки в рабочие дни. Также круглосуточно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора, где можно получить информацию на русском и английском языках.
В ведомстве советуют соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, пить только кипячёную или бутилированную воду, избегать контактов с больными. Эти простые меры помогут снизить риск заражения энтеровирусной инфекцией.
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