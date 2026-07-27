В Магаданской области начала работу горячая линия по профилактике энтеровирусной инфекции

В Магаданской области с 27 июля по 7 августа организована тематическая горячая линия по профилактике энтеровирусной (неполио) инфекции. Жители региона смогут получить консультации специалистов о том, как избежать заражения и что делать, если в семье появился больной. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.