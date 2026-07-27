В Литве рассматривают введение нового правила въезда для россиян

Ранее стало известно о решении Сейма Латвии: парламент в окончательном чтении утвердил закон, устанавливающий запрет на ввоз в страну отдельных категорий товаров российского и белорусского происхождения. Как уточнили в пресс‑службе парламента, под ограничения подпадают книги, периодические издания, видеоигры, спортивные товары, игрушки, а также одежда и обувь. При этом запрет распространяется не только на прямые поставки, но и на импорт через третьи страны — при условии, что страной происхождения продукции являются Россия или Белоруссия.