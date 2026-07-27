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В Литве рассматривают введение нового правила въезда для россиян

По данным издания Delfi, Министерство иностранных дел Литвы прорабатывает инициативу, предполагающую введение нового условия для въезда россиян на территорию страны. Согласно предложению ведомства, граждане РФ, намеревающиеся посетить Литву, должны будут подписать декларацию с осуждением политики Москвы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Предлагается, чтобы люди, которые хотят приехать в Литву…, подписывали декларацию с осуждением российской агрессии против Украины», — цитирует Delfi литовское дипломатическое ведомство.

Уточняется, что подписывать декларацию должны будут физические и юридические лица из России и Белоруссии, а также представители организаций, которые планируют заниматься образовательной, научной, культурной, спортивной деятельностью, искусством и работать в сфере развлечений.

Литовские власти предупреждают, что лицам, отказавшимся от подписания документа, будет отказано во въезде. Предполагается, что соответствующие изменения могут начать действовать с 1 января 2027 года.

Ранее стало известно о решении Сейма Латвии: парламент в окончательном чтении утвердил закон, устанавливающий запрет на ввоз в страну отдельных категорий товаров российского и белорусского происхождения. Как уточнили в пресс‑службе парламента, под ограничения подпадают книги, периодические издания, видеоигры, спортивные товары, игрушки, а также одежда и обувь. При этом запрет распространяется не только на прямые поставки, но и на импорт через третьи страны — при условии, что страной происхождения продукции являются Россия или Белоруссия.

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