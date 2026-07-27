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Перекрёсток проспекта Победы и улицы Кутузова в Калининграде планируют реконструировать в 2027 году

Сейчас власти готовят проект для будущих работ.

В Калининграде хотят провести реконструкцию и изменить организацию движения на перекрёсте проспекта Победы и улицы Кутузова. Об этом рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортного хозяйства Антон Романов.

«Мы сейчас готовим документацию проектную и планируем зайти в экспертизу до конца года. Поэтому в первой половине 2027 года мы получим готовый проект и рассчитываем приступить к работам», — сказал Романов.

На перекрёстке хотят изменить схему движения и сделать его более удобным и безопасным. Какие именно работы проведут на объекте, Романов не уточнил.

Глава администрации Елена Дятлова сообщила, что сейчас в городском бюджете нет средств на масштабную реконструкцию самого проспекта, так как существуют более важные задачи. При этом она признала, что нужно наводить порядок на перекрёстке у бывшего кинотеатра «Победа».

Ранее власти выделяли средства на проектирования реконструкции участка проспекта Победы от Кутузова до Радищева. Работы рассчитывали провести на 600-метровом отрезке дороги. Реконструкцию собирались начать зимой 2024 года и завершить в апреле 2025-го. Власти выделяли 370 миллионов рублей. Но затем работы перенесли.

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