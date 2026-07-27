Перекрёсток проспекта Победы и улицы Кутузова в Калининграде планируют реконструировать в 2027 году

Глава администрации Елена Дятлова сообщила, что сейчас в городском бюджете нет средств на масштабную реконструкцию самого проспекта, так как существуют более важные задачи. При этом она признала, что нужно наводить порядок на перекрёстке у бывшего кинотеатра «Победа».