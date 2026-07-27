В Британии после выхода «Одиссеи» интернет-запросы об изучении греческого выросли на 550%

Эксперт по языковым трендам Preply Мадлен Энос отметила, что фильмы могут способствовать интересу к языкам, так как они создают эмоциональную связь с рассказанной там историей. «Вне зависимости от того, интересуется ли человек языком Гомера или современным греческим, эта изначальная вспышка интереса может вести к более глубокому пониманию языкового и культурного наследия Греции», — заявила она.