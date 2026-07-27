Иммунолог Зиновьева рассказала, какие цветы нельзя дарить аллергикам

Летом аллергию чаще всего вызывают злаковые травы, полынь, амброзия и полевые растения. Однако даже садовые композиции могут быть опасны. Людям с поллинозом не рекомендуется дарить букеты из лилий, ромашек, хризантем, декоративных подсолнухов. Также стоит избегать букетов с обилием зелени и сухоцветов, на которых легко скапливается пыль и частицы растений.