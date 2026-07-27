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Иммунолог Зиновьева рассказала, какие цветы нельзя дарить аллергикам

Красивый букет может обернуться насморком, мучительным кашлем и даже приступом удушья.

Летний букет, который выглядит красиво, может стать причиной насморка, кашля и даже удушья. Опасность представляют не только полевые цветы, но и привычные лилии, ромашки и хризантемы, которые можно купить в магазине. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила врач аллерголог-иммунолог Елена Зиновьева.

Аллергию вызывает пыльца растений, особенно мелкая и лёгкая, которая быстро поднимается в воздух и оседает на слизистых дыхательных путей. Даже срезанные цветы продолжают выделять пыльцу, а в закрытом помещении её концентрация может усилиться.

Дополнительную опасность представляют плесневые грибки, которые могут размножаться в воде и вызывать аллергические реакции. Поэтому важно регулярно менять воду в вазе.

Летом аллергию чаще всего вызывают злаковые травы, полынь, амброзия и полевые растения. Однако даже садовые композиции могут быть опасны. Людям с поллинозом не рекомендуется дарить букеты из лилий, ромашек, хризантем, декоративных подсолнухов. Также стоит избегать букетов с обилием зелени и сухоцветов, на которых легко скапливается пыль и частицы растений.

Более безопасными считаются розы, орхидеи, тюльпаны и гвоздики без ярко выраженного запаха. Однако полностью гипоаллергенных цветов не существует.

При появлении симптомов аллергии, таких как чихание, зуд в глазах и насморк, букет следует немедленно убрать, проветрить помещение и промыть нос солевым раствором. При тяжёлых симптомах, таких как одышка и отёк лица, необходимо вызвать скорую помощь.

При частых приступах аллергии рекомендуется обратиться к аллергологу и подобрать профилактическое лечение. Перед покупкой цветов лучше уточнить предпочтения человека, чтобы избежать нежелательных реакций.

Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам напомнили, какие полевые цветы категорически нельзя ставить в вазу.