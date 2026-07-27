Часть жителей Орджоникидзевского района Перми осталась без электричества

В зону временного нарушения электроснабжения попали жильцы домов на улицах Бушмакина, Азотной, Уссурийской, Спасской, Черняховского, Молдавской, Федотова, 2-й Белорецкой, Колвинской и пер. Талицкого. Энергетики делают все возможное, чтобы максимально оперативно восстановить электроснабжение потребителей.