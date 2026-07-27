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В Краснодаре 27 июля увеличилось число работающих АЗС до 78

По состоянию на утро 27 июля в краевой столице функционируют 78 автозаправочных станций. При этом специалисты подчеркивают, что ситуация в течение дня может меняться. Об этом сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

Источник: Российская газета

В городе стабильно растет число работающих АЗС. Например, 25 июля их количество составляло 72.

В городе доступно топливо разных видов: бензин АИ‑92 отпускают на 65 АЗС, АИ‑95 — на 57 станциях, АИ‑100 — на восьми объектах, дизельное топливо — на 69 АЗС.

В минувшую субботу бензин марки АИ‑92 был доступен на 63 АЗС, АИ‑95 — на 60 станциях, АИ‑100 — на 12 объектах. Дизельное топливо можно было приобрести на 65 заправках.

Водителям важно учитывать, что на некоторых автозаправках горючее можно налить только в бак. Помимо этого, 25 станций временно приостановили реализацию топлива, а 11 объектов сейчас ремонтируют.

Специалисты МЦУ напомнили, что для нормализации ситуации принимается целый комплекс мер. Также они просят водителей не запасаться бензином впрок, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на действующие станции. Это поможет избежать длинных очередей.